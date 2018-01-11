Три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, его партнёр по команде нападающий Никита Кучеров, а также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоится 28 января 2018 года в Тампе.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Овечкин будет капитаном команды Столичного дивизиона, в то время как Василевский и Кучеров выступят за сборную Атлантического дивизиона.

Ранее сообщалось, что Кучеров является лидером в борьбе за приз самому ценному игроку сезона в НХЛ.

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