Кучеров является лидером в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лидером среди претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона.

Россиянин набрал 81 очко в голосовании по итогам половины сезона. 13 из 18 сотрудников официального сайта лиги поставили Кучерова на первое место.

На втором месте форвард «Нью-Йорк Айлендерса» Джон Таварес (55 очков), на третьем — одноклубник Кучерова Стивен Стэмкос (49 очков). Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на пятом месте (16 очков).

Кучеров лидирует в гонке снайперов и бомбардиров, набрав 59 (27+32) очков в 42 матчах.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин и Сергей Бобровский были признаны первой и второй звёздами дня в НХЛ.