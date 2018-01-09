Панарин и Бобровский признаны первой и второй звёздами дня в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт лиги.

Панарин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Торонто Мэйпл Лифс».

Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня, он отразил 36 из 38 бросков.

Третьей звездой стал форвард «Торонто» Джеймс ван Римсдайк, который отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд в истории своей команды.