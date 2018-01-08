Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд в истории своей команды.

Спортсмен забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» и вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по голам в овертаймах (12).

Таким образом, Малкин опередил Марио Лемье и Сидни Кросби, забросивших по 11 шайб в дополнительное время.

Evgeni Malkin scored his 12th career regular-season overtime goal (all w/ PIT) to move into sole possession of first place on the @penguins all-time list. #NHLStats#BOSvsPITpic.twitter.com/tXT5b2wcGA — NHL Public Relations (@PR_NHL) 8 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.