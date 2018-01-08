Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга»

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд в истории своей команды.

Спортсмен забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» и вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по голам в овертаймах (12).

Таким образом, Малкин опередил Марио Лемье и Сидни Кросби, забросивших по 11 шайб в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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