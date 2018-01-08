Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:2.

Российский хоккеист Никита Кучеров забросил шайбу на 54-й минуте, его партнёр по команде Владислав Наместников сделал две результативные передачи.

В составе «Тампы» шайбы забросили Янни Гурд (40-я и 57-я минуты), Дэн Джирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15-я минута).

У «Детройта» отличились Густав Нюквист (24-я минута) и Джастин Абделкейдер (44-я минута).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного первенства НХЛ.