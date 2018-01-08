«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного первенства НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Россияне Александр Овечкин и Владимир Тарасенко забросили по шайбе за свои команды.

В составе «Вашингтона» шайбы также забросили Бретт Коннолли (14-я минута) и Ларс Эллер (51-я минута). Победу хозяевам принёс гол Никласа Бекстрёма на пятой минуте овертайма.

У «Сент-Луиса» отличились Александер Стин (26-я минута) и Карл Гуннарссон (56-я минута).

Ранее сообщалось, что гол Малкина в овертайме принёс победу «Питтсбургу» над «Бостоном» в матче регулярного первенства НХЛ.