Гол Малкина в овертайме принёс победу «Питтсбургу» над «Бостоном» в матче регулярного первенства НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:5.

Российский нападающий Евгений Малкин забил решающий гол на третьей минуте овертайма и был признан первой звездой игры. Ещё одну шайбу он забросил на 40-й минуте.

Помимо Малкина в составе «Питтсбурга» также отличились Джейми Олексиак (4-я минута), Фил Кессел (12-я минута), Крис Летанг (14-я минута) и Райли Шихэн (43-я минута).

У «Бостона» голами отметились Райан Спунер (2-я минута), Брэд Маршан (28-я минута), Ноэль Аккьяри (29- минута), Давид Пастрняк (33-я минута) и Дэвид Бэйкс (38-я минута).

Ранее сообщалось, что гол Проворова помог «Филадельфии» одержать волевую победу над «Баффало» в матче НХЛ.