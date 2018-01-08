Гол Проворова помог «Филадельфии» одержать волевую победу над «Баффало» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» дома одержала волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Счёт был открыт благодаря точному броску Райана О'Райли (22-я минута). 

Победу гостям принесли шайбы Шейна Гостисбера (24-я), Шона Кутюрье (28-я и 59-я) и российского защитника Ивана Проворова (60-я).

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл по буллитам «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:4.

Ранее «Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Миннесоту Уайлд».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119