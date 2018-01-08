Гол Проворова помог «Филадельфии» одержать волевую победу над «Баффало» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» дома одержала волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Счёт был открыт благодаря точному броску Райана О'Райли (22-я минута).
Победу гостям принесли шайбы Шейна Гостисбера (24-я), Шона Кутюрье (28-я и 59-я) и российского защитника Ивана Проворова (60-я).
Another ENG, 4-1. #BUFvsPHIpic.twitter.com/2Gswny6oC2— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 7 января 2018 г.
В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл по буллитам «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:4.
Ранее «Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Миннесоту Уайлд».
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