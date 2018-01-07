«Колорадо» разгромил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Якупов отметился результативной передачей

«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и продлил победную серию в турнире до пяти матчей.

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе хозяев голами отличились Габриэль Бурк (8-я минута), Патрик Немет (19-я минута), Карл Сёдерберг (29-я и 46-я минуты), Микко Рантанен (37-я минута), Натан Маккиннон (48-я минута) и Тайсон Джост (58-я минута).

Российский нападающий Наиль Якупов отметился результативной передачей.

У «Миннесоты» дубль оформил Эрик Стаал (20-я и 40-я минуты).

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Оттаве» в матче регулярного первенства НХЛ, Василевский второй раз в карьере пропустил шесть голов в одной встрече.