«Тампа» проиграла «Оттаве» в матче регулярного первенства НХЛ, Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть голов
Встреча завершилась со счётом 3:6.
В составе «Оттавы» шайбы забросили Райан Дзингел (5-я и 58-я минуты), Мэтт Дюшен (6-я минута), Зак Смит (18-я минута), Марк Стоун (51-минута) и Жан-Габриэль Пажо (55-я минута).
У «Тампы» отличились Виктор Хедман (21-я минута), Слейтер Коккок (22-я минута) и Янни Гурд (36-я минута).
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам из 33, второй раз в карьере пропустив в одной игре шесть голов.
Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» переиграть «Эдмонтон».