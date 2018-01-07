Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» переиграть «Эдмонтон»

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Хоккеисты «Даллас Старз» разгромили «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов был признан первой звездой встречи, открыв счёт на 11-й минуте и сделав две результативные передачи на партнёров.

Голами также отметились Джейми Денн (13-я минута), Тайлер Сегин (17-я минута), Маттиас Янмарк-Нюлен (25-я минута) и Йон Клингберг (51-я минута).

В составе гостей отличился Леон Драйзайтль (43-я минута).

Ранее сообщалось, что два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ.

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