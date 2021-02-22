Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как экс-форвард подмосковной команды Артемий Панарин, который ныне выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

«В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счётом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов». Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам, кроме нескольких легионеров и Артемия. Он погулял в баре отеля Radisson, причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами», — цитирует Панарина kp.ru.

По его словам, спортсмен сразу захотел вернуться в свой номер, но полиция приехала быстро и составила протокол. Как сообщает специалист, игрок мог сесть в тюрьму, но за него заступились авторитетные жители Риги, которые договорились с правоохранительными органами за определённую сумму. Назаров также заявил, что провёл тогда с Панариным воспитательную беседу, хотя родителям пострадавшей даже не были принесены извинения. По его мнению, если бы форварда не «отмазали», то его карьера была бы загублена.

«Сейчас точно понятно: мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Раз оступился — с кем не бывает? Так если бы раз. А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде, причём он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации — пусть словесные — последних лет в его соцсетях», — добавил Назаров.

Ранее сообщалось, что четыре передачи Панарина и Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ.