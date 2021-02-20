Четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Криса Крайдера, Алекси Лафренье, Райана Строума и Мики Зибанежада. Артемий Панарин и Павел Бучневич записали в свой актив по две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, Александр Георгиев на лёд не выходил.

«Вашингтон» ответил шайбой Дмитрия Орлова. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» победил «Калгари» в матче НХЛ.