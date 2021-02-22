НХЛ поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
НХЛ поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки
  • Reuters

«Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией», — приводит слова лиги журналист Дэн Розен в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее депутат Лебедев назвал сплетнями обвинения в адрес Панарина об избиении девушки.

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