НХЛ поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией», — приводит слова лиги журналист Дэн Розен в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее депутат Лебедев назвал сплетнями обвинения в адрес Панарина об избиении девушки.