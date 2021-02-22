Депутат Лебедев считает сплетнями обвинения в адрес Панарина об избиении девушки

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал обвинения в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге.
Депутат Лебедев считает сплетнями обвинения в адрес Панарина об избиении девушки
  • Reuters

«Какие-то бабкины сплетни! Какой-то полутренер, получеловек что-то вспомнил о Панарине. Что Назаров тогда молчал? Давайте напишем, что Панарин ещё в антипутинских выступлениях участвовал. И новость — бред, и история десятилетней давности — бред. Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки тоже нет. Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее «Рейнджерс» выступили с заявлением об обвинении Панарина в избиении девушки.

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