«Рейнджерс» выступили с заявлением по обвинению Панарина в избиении девушки

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения российского форварда команды Артемия Панарина в избиении девушки 18-летнюей девушки в Риге.
«Рейнджерс» выступили с заявлением по обвинению Панарина в избиении девушки
  • Reuters

 «Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция устрашения за то, что он открыто высказывался о недавних политических событиях. Артемий потрясён и озабочен и некоторое время проведёт вне расположения команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в заявлении клуба из Нью-Йорка.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее сообщалось, что Панарин временно не будет играть за «Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки.

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