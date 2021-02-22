Юрист объяснила, при каких условиях Панарин может подать на Назарова иск о клевете

Юрист Анжела Панова прокомментировала обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Делами о клевете занимаются как правоохранительные органы, так и суд. Артемию Панарину необходимо написать заявление о том, что сведения Андрея Назарова не соответствуют действительности. Помимо этого, нужны свидетели, аудио- и видеоматериалы, подтверждающие, что в баре Артемий не совершал противоправных действий. Подобные дела регламентируется частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ», — цитирует Панову «Спорт-Экспресс».

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее Александр Волчков предположил, что Назаров хочет найти себе работу за счёт высказываний про Панарина.