Волчков об обвинениях в адрес Панарина: может, Назаров так хочет найти себе работу

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Олимпийский чемпион по хоккею Александр Волчков прокомментировал обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Волчков об обвинениях в адрес Панарина: может, Назаров так хочет найти себе работу
  • Reuters

«Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам этой истории. На мой взгляд, творится просто чёрт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы… К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Вообще, нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу», — сказал Волчков в интервью RT.

Ранее Валерий Каменский высказался по поводу скандала с Панариным.

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