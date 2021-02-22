Каменский — о ситуации с Панариным: сложно сказать, как могут наказать Артемия

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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Каменский — о ситуации с Панариным: сложно сказать, как могут наказать Артемия
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«По словам Назарова, всё произошло в 2011 году, а не прямо сейчас. Да и, честно говоря, никогда не попадал в такие истории, поэтому не знаю, как на это может отреагировать руководство НХЛ. Да, всем памятна история Вячеслава Войнова, которого обвиняли в домашнем насилии. Но тогда всё происходило по горячим следам, а тут прошло десять лет. Мало ли что там было! Панарин тогда даже не играл в НХЛ. Это в лиге уже за своими хоккеистами тщательно следят. Сложно сказать, как могут наказать Артемия», — сказал Каменский в интервью RT.

Ранее Владимир Плющев допустил, что у Панарина могут возникнуть проблемы из-за обвинений.

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