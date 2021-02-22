Плющев допускает, что у Панарина могут возникнуть проблемы из-за обвинений

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Чтобы что-то опровергать, нужно знать наверняка. Была такая ситуация или нет, не знаю. Это было 11 лет назад. Отпуск Панарина с этой историей и связан. В Америке очень щепетильные люди и очень дорожат своим имиджем», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он также признался, что не совсем понимает позицию американцев в данной ситуации, но допускает, что клуб хочет более глубоко изучить информацию об инциденте.

«Я думаю, если ситуация подтвердится, у Артемия могут быть проблемы. Какие? Я не знаю, что они будут предпринимать», — добавил специалист.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что если Назаров распространяет слухи про Панарина, то должен понести за это наказание.