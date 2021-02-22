Свищёв: если Назаров распространяет слухи про Панарина, то должен понести за это наказание

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова тренера Андрея Назарова по поводу хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Почему молчали столько времени, если эта ситуация произошла в 2011 году? Прошло целых десять лет! Уверен, это было покрывательство. Десять лет тренер Назаров об этом знал, страдал, переживал, не мог сказать… Либо у него была какая-то другая мотивация. Если, по словам тренера Назарова, «авторитетные жители Риги» с помощью денег спасли Панарина от возбуждения уголовного дела, то сейчас эти люди перестали быть авторитетными?» — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, делом должны заниматься правоохранительные органы и Назарову стоит написать заявление в полицию, если его слова являются правдой. Тем не менее депутат предполагает, что слова Назарова — это следствие его личного конфликта с игроком. Кроме того, Свищёв подчеркнул, что спортсмены не являются неприкасаемыми.

«Если преступление произошло на территории РФ, значит, Панарин будет нести ответственность по российским законам, если в Латвии — по латвийским. Но для этого кто-то должен написать заявление. Назаров, если всё знает и столько молчал, обязан сделать это. Интересно другое: почему он начинает говорить об этом только сейчас? Если Назаров распространяет слухи про Панарина, он должен понести за это наказание», — добавил Свищёв.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее Александр Кожевников выразил мнение, что Назаров прав в ситуации с Панариным.