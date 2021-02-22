Кожевников — о ситуации с Панариным: считаю, что Назаров прав

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Кожевников — о ситуации с Панариным: считаю, что Назаров прав
  • Reuters

«Считаю, что Назаров прав. Не знаю всех вещей, но если это было, то он прав. Если это ложь, то я не знаю… Но Назаров неглупый человек. У человека наболело», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

По его словам, у него тоже есть претензии к Панарину.

«Жизни не видел, а начинает философствовать, хотя и близко не Ницше. Артемий — великий игрок, но это не значит, что он должен давать нам рекомендации, как жить», — добавил эксперт.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

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