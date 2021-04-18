Дубль Овечкина, хет-трик Бучневича и четыре очка Панарина: российские хоккеисты забросили 15 шайб за день в НХЛ

Российские хоккеисты забросили 15 шайб в течение одного игрового дня Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин оформил дубль в составе «Вашингтона» и вплотную приблизился к Марселю Дионну, занимающему пятую строчку в списке лучших снайперов. Павел Бучневич сделал хет-трик в свой день рождения и принёс победу «Рейнджерс», в составе которых голом и тремя передачами отметился также Артемий Панарин. Кирилл Капризов повторил клубный рекорд результативности среди новичков, а Денис Гурьянов и Андрей Свечников отличились во вторых матчах подряд.

Два шага Овечкина к пятому месту

В этом сезоне любая встреча Александра Овечкина с «Филадельфия Флайерз» позволяла ему пополнить свой снайперский счёт и приблизиться к Уэйну Гретцки. Он уже успел забросить шесть шайб в пяти матчах, попутно раздав три передачи партнёрам. Не стала исключением и шестая игра — в ней нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил четвёртый дубль в нынешней регулярке.

Овечкин смог оформить свой 729-й за карьеру гол уже на четвёртой минуте. Стоило гостям завладеть большинством, как он точно бросил из любимого левого круга вбрасывания. Вратарь «Филадельфии» Алекс Лайон стал 147-м голкипером, пропустившим от российского нападающего. Но первый период «Вашингтон» так и не выиграл — на последней секунде шайбу с синей линии решил бросить защитник «Флайерз» Иван Проворов и попал за спину Илье Самсонову. Для него этот гол стал 50-м за карьеру.

Во второй 20-минутке болельщики увидели ещё три гола в исполнении российских хоккеистов. Сначала мощным броском от борта отличился Дмитрий Орлов. Его гол помог Овечкину набрать ещё один балл за передачу, а самому защитнику — продлить до четырёх матчей свою результативную серию.

«Филадельфия» смогла вскоре сравнять счёт благодаря Джеймсу ван Римсдайку, и тогда капитан «Вашингтона» вновь показал мастер-класс по реализации большинства. Ему хватило четырёх секунд, чтобы сотворить ещё один гол. Для Овечкина он стал уже 269-м при игре в неравных составах — до абсолютного рекорда НХЛ Дэйва Андрейчука осталось всего пять шайб. А до пятого места в списке лучших снайперов, которое занимает Марсель Дионн, — только одна.

Оба раза Овечкину помогал отличиться Евгений Кузнецов. На 36-й минуте настала и его очередь забросить Лайону. Его гол получился самым красивым — россиянин получил шайбу от партнёров прямо перед входом на пятачок и в ближнем бою обыграл вратаря «Филадельфии». В третьем периоде «Вашингтон» довёл матч до победы со счётом 6:3. Хотя у гостей было ещё два шанса разыграть лишнего, Овечкин так и не сделал хет-трик, так что штурмовать позиции Дионна он будет в следующем матче с «Бостон Брюинз».

Хет-трик Бучневича в день рождения

Зато забросить три шайбы за один матч удалось Павлу Бучневичу. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил хет-трик во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», причём сделал он это в свой 26-й день рождения. В истории клуба никто ещё не отмечал свой праздник такой голевой феерией.

Две команды играли уже в третий раз подряд, и «Рейнджерс» всё это время демонстрировали подавляющее преимущество над соперниками из соседнего штата. Они выиграли предыдущие матчи с общим счётом 7:0, что помогло Игорю Шестёркину сделать два «сухаря» подряд. Подобным образом складывалась и первая половина последней встречи — все шайбы летели только в сторону «Дэвилз».

Половину из них ещё до конца 12-й минуты забросил Бучневич. Его хет-трик начался с контратаки, организованной Артемием Панариным после перехвата в средней зоне. Россиянин занял позицию перед чужими воротами и замкнул пас Мики Зибанеджада. На десятой минуте «Дэвилз» получили два штрафа подряд, и оба раза они поплатились за это пропущенными шайбами. Первую забросил Райан Строум, которому снова помог Панарин — на его счету в этот момент стало 300 голевых передач в НХЛ. Спустя 83 секунды Бучневич опять послал шайбу в чужие ворота, блестяще сыграв на подборе.

Кошмар для гостей продолжился во втором периоде. Уже на 32-й секунде Панарин беспрепятственно промчался по правому флангу и сделал счёт 4:0. Но «Нью-Джерси» не стал сдаваться в третий раз подряд и постарался переломить ход матча. Подопечные Линди Раффа сумели ответить тремя шайбами в ворота Шестёркина. Его сухая серия прервалась на отметке 152,37. Если же брать в расчёт только матчи с «Дэвилз», то россиянин не пропускал на протяжении 199,23 — для вратарей «Рейнджерс» такой показатель во встречах с одной и той же командой стал клубным рекордом.

Под занавес игры гости сняли голкипера, надеясь всё-таки довести дело до победы, но этот ход себя никак не оправдал и только помог Бучневичу дооформить хет-трик. Он точно прицелился на выходе из своей зоны. Одним из его ассистентов стал вездесущий Панарин, набравший уже четыре очка за матч и 50 за сезон. По результативности россиянин вновь вернулся на второе место в регулярке — он зарабатывает в среднем 1,52 балла и уступает только Коннору Макдэвиду (1,65).

Клубный рекорд Капризова

Интересно, что ни Бучневич, ни Овечкин так и не стали первыми звёздами дня в НХЛ — они заняли второе и третье место вслед за нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Патриком Марло. Он отметился не менее впечатляющим достижением — повторил рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам, выйдя на лёд в 1767-й раз за карьеру.

Правда, праздник оказался испорчен из-за поражения от «Миннесота Уайлд», к которому приложил руку Кирилл Капризов. На 22-й минуте, когда счёт был уже 3:1 в пользу его команды, россиянин сам организовал для себя гол. Он вырвал шайбу у соперника в чужой зоне, быстро перенаправил её Матсу Цуккарелло и получил обратно под мощный бросок по центру.

Этот гол стал для Капризова 17-м за сезон и принёс 36-е очко в регулярке. Россиянин повторил рекорд результативности в «Миннесоте» среди новичков клуба — столько же до него удавалось набрать только Мариону Габорику в 2001 году. Впрочем, словак отыграл в своём дебютном сезоне 71 матч, а Капризов — пока только 43, что делает его рекорд гораздо более весомым.

Разгром российскими защитниками

Ещё два российских гола были зафиксированы во встрече «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз», причём их авторами стали защитники гостей. Уже на четвёртой минуте Артём Зуб получил пас из-за ворот от Дрейка Батерсона и точно бросил со средней дистанции. Он отличился в третий раз за сезон и, как выяснилось позже, принёс победу своей команде.

В составе «Монреаля» никто так и не ответил на гол Зуба, а Батерсон оформил дубль, чем вынудил вратаря Кэри Прайса уступить место на льду шестому полевому игроку. Это позволило Никите Зайцеву завершить разгром «Канадиенс» — защитник прицельно бросил из-за собственных ворот и таким образом отметил возвращение в строй после травмы. Стоит отметить, что в составе «Оттавы» четвёртый матч подряд пропустил форвард Артём Анисимов, но его отсутствие пока не очень заметно благодаря соотечественникам.

Победный гол Гурьянова и первое очко Гусева

Забрасывать вместо нападающих оказался способен и Владислав Гавриков. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» тоже открыл счёт в матче с «Даллас Старз», подставив клюшку на пятачке. Однако его команде этот гол ничем не помог. Финалисты последнего розыгрыша Кубка Стэнли легко переломили ход матча и выиграли его со счётом 5:1, забросив четыре шайбы в течение шести с половиной минут второго периода.

Автором победного гола оказался Денис Гурьянов. В первом периоде он помог Джейми Бенну сравнять счёт, а вскоре получил от него ответный подарок, получив пас в правый круг вбрасывания, откуда россиянин одним касанием занёс шайбу в ворота. В последних двух матчах Гурьянов набрал уже пять очков, полностью реабилитировавшись перед болельщиками «Далласа» за длившуюся почти месяц безголевую серию.

12-м российским хоккеистом, отличившимся в минувший игровой день, стал Андрей Свечников. Его статистика тоже в последнее время стала кардинально улучшаться. Форвард «Каролина Харрикейнз» не забрасывал весь апрель, но две встречи с «Нэшвилл Предаторз» подарили ему два гола. Второй из них он оформил броском по пустым воротам, когда его команда вела со счётом 2:1 и должна была отбиваться в меньшинстве.

Никита Гусев не смог отличиться заброшенной шайбой, но зато оформил первое очко в своей новой команде «Флорида Пантерз». Произошло это в матче с обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гусев мог и сам забить в большинстве, но его бросок отбил Андрей Василевский. Атака «Пантерз» тогда продолжилась, и со второй попытки Гусев помог Патрику Хёрнквисту закончить розыгрыш. В итоге «Флорида» выиграла со счётом 5:3.