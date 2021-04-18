Шестёркин стал автором самой продолжительной сухой серии «Рейнджерс» с 1927 года

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (3) и Артемий Панарин, а также Райан Строум и Крис Крайдер. В составе «Нью-Джерси» — Майкл Маклауд, Пи Кей Суббэн и Егор Шарангович.

Отметим, что в прошедшей игре прервалась сухая серия российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, которая составила 152 минуты 37 секунд. Таким образом, Шестёркин стал автором самой продолжительной сухой серии клуба с 1927 года.

Рекордсменом НХЛ по продолжительности сухой серии является Лорне Чабот. В 1927 году вратарь не пропускал 195 минут и 46 секунд.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.