Шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Оттаве» принесли шайбы Артёма Зуба, Никиты Зайцева, а также дубль Дрейка Батерсона. Евгений Дадонов очков не набрал.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями.

В другом матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.

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