Шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в НХЛ
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Оттаве» принесли шайбы Артёма Зуба, Никиты Зайцева, а также дубль Дрейка Батерсона. Евгений Дадонов очков не набрал.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями.
В другом матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.