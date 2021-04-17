Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин, отдавший также одну голевую передачу. Ещё по одной шайбе забросили Конор Шири, Энтони Манта, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, также записавший в свой актив один ассист. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» ответила шайбами Ивана Проворова, Джеймса ван Римсдайка и Уэйда Эллисона.

Ранее сообщалось, что хет-трик Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.

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