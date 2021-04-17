Хет-трик Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ, у Панарина гол и три передачи

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил Павел Бучневич. Ещё по одной шайбе забросили Райан Строум, Крис Крайдер и Артемий Панарин, также записавший в свой актив три голевые передачи. Виталий Кравцов очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» ответил шайбами Майкла Маклауда, Пи Кей Суббэна и Егора Шаранговича. Михаил Мальцев не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» с Капризовым взяла верх над «Сан-Хосе» в НХЛ.