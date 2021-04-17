«Миннесота» с Капризовым взяла верх над «Сан-Хосе» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Ник Бонино, Матс Цуккарелло и Зак Паризе. У «Шаркс» шайбы забросили Томаш Гертл и Эвандер Кейн. 

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 29 секунд, но не отметился результативными действиями. Другой россиянин, Николай Кныжов, выступающий за «Сан-Хосе», тоже не набрал очков за 17 минуты 33 секунды на площадке. 

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на 25 сейвов Игоря Сорокина.

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