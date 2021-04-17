«Миннесота» с Капризовым взяла верх над «Сан-Хосе» в НХЛ
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Ник Бонино, Матс Цуккарелло и Зак Паризе. У «Шаркс» шайбы забросили Томаш Гертл и Эвандер Кейн.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 29 секунд, но не отметился результативными действиями. Другой россиянин, Николай Кныжов, выступающий за «Сан-Хосе», тоже не набрал очков за 17 минуты 33 секунды на площадке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на 25 сейвов Игоря Сорокина.