«Миннесота» с Капризовым взяла верх над «Сан-Хосе» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Ник Бонино, Матс Цуккарелло и Зак Паризе. У «Шаркс» шайбы забросили Томаш Гертл и Эвандер Кейн.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 29 секунд, но не отметился результативными действиями. Другой россиянин, Николай Кныжов, выступающий за «Сан-Хосе», тоже не набрал очков за 17 минуты 33 секунды на площадке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на 25 сейвов Игоря Сорокина.