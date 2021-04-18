Панарин сравнялся с Каменским по результативным передачам в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин сравнялся с Каменским по результативным передачам в НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (3) и Артемий Панарин, а также Райан Строум и Крис Крайдер. В составе «Нью-Джерси» — Майкл Маклауд, Пи Кей Суббэн и Егор Шарангович.

Отметим, что Артемий Панарин отдал 301 результативную передачу в 424 играх за свою карьеру в НХЛ и вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, сравнявшись с Валерием Каменским.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.

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