«Молодые игроки просто оказались лучше»: инсайдер сообщил о расторжении «Нью-Джерси» контракта с Гусевым

«Нью-Джерси» разорвал контракт с российским хоккеистом Никитой Гусевым, согласно инсайдерской информации. Форвард не играет уже три недели и набрал в 20 матчах всего пять очков за результативные действия. Главный тренер команды Линди Рафф раскритиковал олимпийского чемпиона за его подготовку к регулярному чемпионату и проигранную конкуренцию внутри команды. Если информация инсайдера верна, теперь у Гусева есть два дня, чтобы найти себе в НХЛ новую команду, иначе сезон для него будет закончен.

Российский хоккеист Никита Гусев покинул «Нью-Джерси Дэвилз» и стал неограниченно свободным агентом, согласно информации от инсайдера НХЛ. Сообщается, что клуб разорвал с игроком контракт, действовавший до конца текущего сезона.

Карьера Гусева в «Дэвилз» оказалась под угрозой неделю назад, когда его решили выставить на драфт отказов. Другие клубы НХЛ могли забрать форварда себе, однако никто так и не оказался заинтересован в услугах российского хоккеиста. Иногда в таких случаях игрокам всё-таки удаётся убедить тренерский штаб оставить их в команде. Однако с Гусевым этого так и не произошло. 9 апреля «Нью-Джерси» выставил его уже на безусловный драфт отказов с целью разорвать контракт. И теперь, согласно инсайдерской информации, эта процедура завершилась.

На проблемы с перспективами Гусева в «Дэвилз» непрозрачно намекали последние действия менеджмента команды. Недавно клуб отдал «Нью-Йорк Айлендерс» нападающих Трэвиса Зейджака и Кайла Палмьери в обмен на Эй Джи Грира и Мэйсона Джобста, а также на право выбора игроков на двух ближайших драфтах. Новички в команду пока так и не влились, и на их место вполне мог бы прийти Гусев, не игравший с 20 марта. Но даже в такой ситуации клуб не стал включать россиянина в заявку на два последних матча, что могло говорить только об одном — помощником в борьбе за выход в плей-офф его уже совсем не видят.

Это подтвердил на последней пресс-конференции и главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф. Он отметил, что Гусев ещё перед сезоном отказывался выполнять тренерские установки. Также он сильно проигрывал одноклубникам в физической мощи. В конце концов, заключил специалист, Гусев проиграл конкуренцию за место в составе.

«Я разочарован тем, что это не сработало. Он не забивал во время предсезонной подготовки... Мы хотели играть в быстрый хоккей, он же часто возвращал шайбу. У него было много возможностей, но в конечном счёте молодые игроки просто оказались лучше. Нам нужны были мощь и физическая сила... Много молодых игроков использовали свои возможности и создали высокий уровень конкуренции. Гусев выходил в большинстве и мог «делать разницу». Полагаю, что в будущем он снова начнёт забрасывать в большинстве, но в нашей команде на данный момент молодые игроки выигрывают конкуренцию», — приводит слова Раффа РИА Новости.

В нынешней регулярке Гусев провёл в составе «Нью-Джерси» всего 20 матчей из 39. За это время он сумел набрать всего пять очков за два гола «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз» и три результативных паса. Показатель полезности россиянина составил «–12» — хуже в команде только у защитника Пи-Кея Суббана, который ни одного матча не пропускал.

При этом в предыдущем сезоне дела у Гусева в «Дэвилз» шли вполне неплохо. Он набрал 44 очка в 66 матчах и был вторым бомбардиром команды. Если бы не пандемия коронавируса, то эта статистика вполне могла бы быть ещё лучше. Но тогда Гусев играл под руководством Джона Хайнса и Алена Насреддина, у которых не было жёстких требований к форварду по части габаритов. Осенью команду возглавил Рафф, которому лёгкий и низкий россиянин так и не подошёл.

Также по теме Дубль Панарина, рекорд Капризова и отличная игра вратарей: как россияне стали звёздами дня в НХЛ Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы в матче с «Баффало» и поднялся на 27-е место в списке лучших российских...

Хотя пути Гусева и «Нью-Джерси» разошлись уже достаточно давно, расторжение контракта, по инсайдерским данным, произошло только сейчас, в самый неудобный для хоккеиста момент — за два дня до дедлайна в НХЛ. После 12 апреля он уже не сможет найти себе новую команду в заокеанской лиге. Вернуться в Россию он тоже не может, так как в КХЛ окончательные составы были утверждены ещё в декабре.

Шанс на то, что Гусев останется в НХЛ и поиграет ещё месяц, стараясь проявить себя с лучшей стороны, всё-таки есть. Хотя клубы не проявили в нём заинтересованности на драфте отказов, произойти это могло из-за довольно внушительной суммы, которую приходилось бы выплачивать и для которой команды должны были найти место с учётом потолка зарплат. Теперь же, если информация о расторжении контракта верна, Гусев становится неограниченно свободным агентом и подписать его можно за любые деньги, на какие он сам согласится ради продолжения карьеры.

Одним из возможных вариантов могла бы стать «Флорида Пантерз», у которой травмирован нападающий Энтони Дюклер. Это одна из самых атакующих команд лиги, так что Гусев, не привыкший отрабатывать в обороне, может подойти ей по стилю. Также достаточно пространства в рамках потолка зарплат у «Нэшвилл Предаторз», который тренирует Хайнс, а он должен прекрасно помнить возможности россиянина по совместной работе в «Дэвилз». Если же за два дня Гусев так и не получит никакого предложения, то рискует пропустить и чемпионат мира, на который без должной игровой практики его вряд ли возьмут, и закончить карьеру в НХЛ, где к осени к нему, скорее всего, окончательно пропадёт всякий интерес.