Дубль Панарина, рекорд Капризова и отличная игра вратарей: как россияне стали звёздами дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы в матче с «Баффало» и поднялся на 27-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в третьей встрече подряд и повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии среди новичков. А голкипер Андрей Василевский помог «Тампа-Бэй» выиграть 13-й домашний матч подряд со старта сезона, выйдя по этому показателю на второе место в истории лиги среди вратарей.

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ запомнился рядом ярких выступлений российских легионеров. Семь отечественных хоккеистов попали в число главных звёзд матчей с участием своих команд. Им принадлежит несколько достижений: Артемий Панарин и Евгений Дадонов оформили дубли, Кирилл Капризов отметился 14-м голом в сезоне, параллельно повторив один из рекордов «Миннесоты», а голкиперы Андрей Василевский, Сергей Бобровский и Илья Сорокин помогли своим клубам добиться побед.

Результативность Панарина и достижение Капризова

Артемий Панарин продолжает доказывать, что на данный момент является одним из сильнейших хоккеистов НХЛ. После возвращения в состав команды в середине марта он провёл 12 матчей и набрал 18 (6 + 12) очков. Лучшими показателями за этот период могут похвастаться лишь его партнёр по «Рейнджерс» Мика Зибанежад (9 + 10), а также Габриэль Ландеског и Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» (у обоих — 7 + 13). Причём семь очков российский форвард набрал в трёх последних встречах, а в последней игре с «Баффало» оформил второй дубль в сезоне.

Панарин открыл счёт в середине первого периода, воспользовавшись нерасторопностью голкипера «Сэйбрз» Линуса Ульмарка. Тот справился с набросом Криса Крайдера с левого края, но потерял шайбу из виду, что и привело к взятию ворот. Россиянин не выключился из эпизода и с противоположного борта забил в ближний угол. А ближе к концу второй 20-минутки Артемий завершил позиционную атаку «Рейнджерс», исполнив бросок в касание из левого круга вбрасывания. Получилось не так мощно, как у Александра Овечкина, но и этого оказалось достаточно. Правда, не для победы. Подопечные Дэвида Куинна уступили по буллитам (2:3), а звание первой звезды стало слабым утешением для нападающего.

В активе Панарина пока 36 (11 + 25) очков и статус лучшего бомбардира коллектива из Нью-Йорка в регулярке. По этому показателю он превосходит Райана Строма (11 + 23), Адама Фокса (4 + 29) и Павла Бучневича (14 + 18) — и это при том, что те провели на 10—11 матчей больше. Кроме того, с 159 голами в заокеанской карьере он обошёл Максима Афиногенова и поднялся на 27-е место в списке лучших российских снайперов НХЛ.

Другие российские форварды в отчётных матчах смогли не только пополнить очковый багаж, но и помочь своим командам одержать важнейшие победы. Одним из них стал Кирилл Капризов, продолжающий на всех парах идти к завоеванию «Колдер Трофи». Нападающий «Миннесоты» начал камбэк в гостевой встрече с «Вегасом» (2:1) и не только получил звание второй звезды матча, но и повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии среди новичков.

На 47-й минуте Капризов проявил голевое чутьё и предусмотрительно остался у правой штанги ворот соперника после того, как атака «Уайлд» слегка заглохла. Прорыв Кевина Фиалы остановил защитник, но Джоэл Эриксон Эк оказался первым на подборе и «вырезал» точный пас на россиянина. Кирилл подставил клюшку и восстановил паритет, а швед настолько воодушевился, что спустя 55 секунд установил окончательный счёт.

Кроме того, россиянин впервые забросил в трёх матчах НХЛ подряд, повторив клубный рекорд для новичков команды. Ранее это удавалось Мариану Габорику и Паскалю Дюпуи.

Противостояние «Монреаля» и «Оттавы» (3:6) запомнилось бенефисом двух российских нападающих «Сенаторз». Евгений Дадонов отметился дублем и был признан первой звездой матча, а Артём Анисимов записал на свой счёт три передачи и замкнул тройку лучших игроков.

Все голы с участием россиян были забиты в период с 28-й по 43-ю минуту и стали ключевыми. К тому моменту, как Дадонов впервые зажёг своё имя на табло, счёт был равным (2:2) — «Монреаль» второй раз восстановил равенство. Однако до конца второго периода Артём дважды ассистировал Евгению, а в начале заключительного отрезка Анисимов помог отличиться Алексу Форментону.

Серия Василевского и спасения Бобровского

Помимо форвардов, своё мастерство продемонстрировали и российские голкиперы. Первым из них на лёд вышел представитель «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, чьё успешное выступление стало залогом победы над находящимся в затяжном кризисе «Детройтом» (2:1). Правда, одиннадцатикратный обладатель Кубка Стэнли не стал сдаваться без боя и нанёс 26 бросков по воротам обладателя «Везина Трофи».

В итоге Василевский совершил 25 сейвов, был признан второй звездой встречи и привёл «Лайтнинг» к 26-й победе в сезоне. Отдельно стоит отметить, что на своём льду коллектив Джона Купера с начала сезона не проиграл ни в одном из 13 матчей, когда в воротах находился россиянин. По этому показателю Василевский обошёл легенду «Монреаля» Кена Драйдена (12) и приблизился к абсолютному рекордсмену лиги — Жилю Жильберу из «Бостона» (16).

Успешно выступил и Илья Сорокин. Голкипер «Айлендерс» отразил 30 из 32 бросков в основное и дополнительное время противостояния с «Филадельфией» (3:2 Б), а в серии буллитов оставил свои ворота в неприкосновенности. Как результат — звание третьей звезды матча.

Одним из главных ньюсмейкеров минувшего дня стал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. В преддверии матча с «Коламбусом» (5:2) партнёры по команде устроили специальную акцию в честь 500-й игры россиянина в НХЛ и вышли на разминку в свитерах с фамилиями, написанными кириллицей. Гроссмейстерскую отметку голкипер преодолел ещё в феврале 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции чествование было отложено почти на 14 месяцев.

Однако по ходу самой игры Бобровский не ощутил серьёзной поддержки от своих партнёров. Хоккеисты «Флориды» крайне неубедительно смотрелись в обороне, из-за чего игроки одного из аутсайдеров лиги по числу бросков (28,9 в среднем за игру) потревожили россиянина 46 раз. Однако сам Сергей в этот день был в ударе и пропустил лишь дважды, справедливо получив звание первой звезды матча.