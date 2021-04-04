Василевский превзошёл достижение Драйдена по домашним победам в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон и Брейден Пойнт. В составе «Детройта» — Адам Эрни.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26.

Таким образом, Василевский победил в 13-й домашней игре в нынешнем сезоне и превзошёл достижение бывшего канадского вратаря Кена Драйдена. В сезоне-1978/79 Драйден одержал с «Монреаль Канадиенс» 12 домашних побед.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.