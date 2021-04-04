Василевский превзошёл достижение Драйдена по домашним победам в НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон и Брейден Пойнт. В составе «Детройта» — Адам Эрни.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26.
Таким образом, Василевский победил в 13-й домашней игре в нынешнем сезоне и превзошёл достижение бывшего канадского вратаря Кена Драйдена. В сезоне-1978/79 Драйден одержал с «Монреаль Канадиенс» 12 домашних побед.
Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.