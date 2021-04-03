Голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин помещён в список отстранённых из-за коронавируса игроков.

Об этом сообщил главный тренер «Далласа» Рик Боунесс, слова которого в Twitter передаёт представитель пресс-службы клуба Майк Хейка.

Включение хоккеистов в так называемый ковид-протокол НХЛ может быть связано как с положительным тестом, так и с контактом с другим заболевшим.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин сыграл в 20 матчах, в трёх из которых оформил шатаут, при общем проценте отражённых бросков 90,8%.

Ранее сообщалось, что хоккеиста Гусева не забрали с драфта отказов, он останется в «Нью-Джерси».