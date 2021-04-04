Капризов забил в трёх матчах НХЛ подряд и повторил рекорд «Миннесоты»

Гол и передача российского нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» одержать победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Капризов забил в трёх играх НХЛ подряд и повторил рекорд «Миннесоты» по голевой серии среди новичков команды. В 2000 году в трёх матчах подряд забитыми мячами отмечался словацкий нападающий Мариан Габорик, а через год таким же достижением отметился канадский форвард Паскаль Дюпуи.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.