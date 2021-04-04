Главный тренер «Рейнджерс» положительно оценил дебют Кравцова в НХЛ
«Виталий Кравцов играл хорошо. Он был вовлечён в игру и продемонстрировал хорошее движение. По большей части мне понравилось его сочетание с Алексисом Лафренье и Филипом Хитилом. Рад за Виталия», — цитирует тренера журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.
Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Баффало».
Кравцов провёл на льду 10 минут 45 секунд и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.