Главный тренер «Рейнджерс» положительно оценил дебют Кравцова в НХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил дебют российского нападающего своей команды Виталия Кравцова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Баффало Сэйбрз».

«Виталий Кравцов играл хорошо. Он был вовлечён в игру и продемонстрировал хорошее движение. По большей части мне понравилось его сочетание с Алексисом Лафренье и Филипом Хитилом. Рад за Виталия», — цитирует тренера журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Баффало».

Кравцов провёл на льду 10 минут 45 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить