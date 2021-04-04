44 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» хет-триком отметился Александр Веннберг. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Маккензи Уигар и Франк Ватрано. В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Зак Веренски.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 броска из 46.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ. 

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