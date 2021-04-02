Проблемы с адаптацией, низкая результативность и солидный контракт: почему «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев был выставлен на драфт отказов. По словам главного тренера команды Линди Раффа, подобное решение в основном обусловлено неудачным выступлением россиянина в нынешнем сезоне и его недостаточными физическими кондициями. Почему «Девилз» решили отказаться от услуг Гусева, и где форвард может продолжить карьеру — в материале RT.

Никита Гусев в скором времени может покинуть «Нью-Джерси Девилз». По информации канадского портала Sportsnet, руководство команды Национальной хоккейной лиги не заинтересовано в продолжении сотрудничества с одним из главных героев зимней Олимпиады 2018 года, поэтому выставило его на драфт отказов. Таким образом, любой клуб может беспрепятственно забрать игрока до 12 апреля.

Решение отказаться от услуг Гусева прокомментировал главный тренер «Девилз» Линди Рафф. Наставник признался, что нынешний сезон получился не самым успешным для россиянина. По словам специалиста, форвард был «не совсем в форме» для розыгрыша, в рамках которого команде необходимы более физически сильные игроки.

Стоит отметить, что сезон-2020/21 действительно получается крайне тяжёлым для Гусева. И во многом ответственен за это именно Рафф, заметно сместивший акценты в игре коллектива после прихода на тренерский мостик. «Нью-Джерси» стал действовать в более скоростной и силовой манере, что оказалось не самым идеальным раскладом для техничного и креативного, но не самого физически мощного и быстрого россиянина. Адаптация проходила очень сложно, подтверждением чему является лишь одна результативная передача в девяти первых матчах «регулярки».

Подобное уже можно было назвать тревожным звоночком, но надежду вселял тот факт, что в своём первом сезоне в НХЛ Гусев также неудачно провёл стартовый отрезок. Тогда он отметился четырьмя (3 + 1) баллами в первых девяти играх, но впоследствии сумел освоиться в лиге и завершил регулярный чемпионат с достойными показателями. В 66 встречах он забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, что позволило ему стать вторым лучшим бомбардиром «Нью-Джерси». Первую строчку занял Кайл Палмиери (25 + 20).

Однако на этот раз подобного преображения не произошло. К середине марта в активе Гусева значилось всего два гола и три передачи — четвёртый худший результат среди хоккеистов, проведших пять и более встреч в сезоне. При этом против Никиты говорит крайне низкий показатель полезности («-12»). В этом плане хуже смотрится лишь его бывший партнёр по звену Павел Заха («-13»), правда, чех компенсирует это сравнительно высокой продуктивностью. С 19 (7 + 12) очками он является лидером гонки бомбардиров команды.

Стоит отметить, что Рафф довольно долго давал Гусеву шансы проявить себя. Вплоть до начала марта Никита проводил на льду в среднем 13 минут игрового времени, причём играл не только в третьем и четвёртом, но и втором звене. С учётом наличия в первой тройке схожего по габаритам и функциям Джейка Хьюза, надеяться на большее не приходилось. Однако воспользоваться тренерскими авансами ему не удалось. Сначала россиянину сократили игровое время, а 21 марта и вовсе перевели в запас. После поражения от «Питтсбурга» форвард был выведен из состава, а впоследствии выставлен на драфт отказов.

На первый взгляд, ситуация с Гусевым может показаться довольно странной. За один год тот вряд ли мог настолько сбавить, чтобы превратиться из второго лучшего бомбардира команды в хоккеиста, набирающего очки лишь в каждом четвёртом матче. Вероятно, дело в тренере и его модели игры, не совсем подходящей для одного из самых ярких и креативных хоккеистов коллектива. Однако в руководстве «Девилз» решили искать проблему не в наставнике, а в самом игроке. И это при том, что результаты команды не то, что не улучшились, а просели ещё больше. Если в прошлом сезоне «Нью-Джерси» набрал 49,3% возможных очков, то в нынешнем пока находится на отметке 45,6%.

Что касается перспектив Гусева, то в этом плане всё кажется довольно туманным. До 12 апреля его может забрать любой клуб лиги, но найдутся ли желающие — большой вопрос. Проблема в большом контракте россиянина, который составляет $4,5 млн в год. В настоящий момент необходимое место под потолком зарплат имеют «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз», но неизвестно, будет ли это интересно самому хоккеисту. Названные команды находятся в стадии перестройки и не претендуют на попадание в плей-офф.

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Да, в случае перехода в условную «Оттаву» россиянин не поборется за Кубок Стэнли, зато может получить необходимую игровую практику и возможность доказать, что несёт лишь частичную ответственность за неудачный отрезок в «Нью-Джерси». С учётом того, что уже летом он станет неограниченно свободным агентом, шанс проявить себя дорогого стоит. В случае успеха он сможет получить второй шанс проявить себя в НХЛ и не сильно «просесть» по зарплате. При этом ещё несколько месяцев в запасе могут окончательно поставить крест на его перспективах в заокеанской лиге. При таком варианте развития событий, возвращение в Россию может стать единственным вариантом продолжения карьеры.

Что касается грандов, то теоретические шансы расчистить платёжную ведомость и получить Гусева имеют «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз», но для этого им необходимо провести пару обменов. Однако не самая привлекательная статистика россиянина вряд ли заставит их пойти на такие шаги. Если по окончании прошлого сезона это ещё могло показаться резонным, то сейчас видится маловероятным.

Безусловно, крайне любопытно было бы понаблюдать за Гусевым в «Тампа-Бэй». Во-первых, именно этот коллектив изначально выбрал его на драфте, а во-вторых, за него выступает давний партнёр россиянина по «Красной Армии» — Никита Кучеров. Лидер «Лайтнинг» наверняка мог бы не только помочь соотечественнику устроиться на новом месте, но и составить ему пару в тройке. На последнем чемпионате мира этот дуэт смотрелся очень впечатляюще и вряд ли ударил бы в грязь лицом в НХЛ.