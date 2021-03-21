«Питтсбург» без Малкина в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Сами Ватанена и Йеспера Братта, отличившегося в овертайме. Никита Гусев участия в матче не принимал, а Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.
В составе «Питтсбурга» забил Сидни Кросби. Евгений Малкин не участвовал в матче из-за травмы.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сейва.