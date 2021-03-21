«Питтсбург» без Малкина в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» без Малкина в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в НХЛ
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Сами Ватанена и Йеспера Братта, отличившегося в овертайме. Никита Гусев участия в матче не принимал, а Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.

В составе «Питтсбурга» забил Сидни Кросби. Евгений Малкин не участвовал в матче из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сейва.

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