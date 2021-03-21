«Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сейва

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» крупно победил «Филадельфию Флайерз».
«Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сейва
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дублем отметился Кейси Сизикас. Ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Автором единственного гола «Флайерз» стал Джоэль Фараби. 

Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 23 броска из 24. Ещё один российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов на лёд не выходил. Защитник гостей Иван Проворов очков не набирал.

Ранее «Даллас» обыграл «Детройт» в НХЛ, Худобин не пропустил ни одной шайбы.

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