Тренер «Нью-Джерси» объяснил выставление Гусева на драфт отказов

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Линди Рафф прокомментировал выставление российского форварда Никиты Гусева на драфт отказов.

«У него сложный год, он не в лучшей форме, поэтому выставлен на драфт отказов. Если его не заберут, он останется в команде», — приводит слова Раффа журналист Майк Морреале.

Специалист отметил, что решение отказаться от Гусева также связано с прогрессом молодых игроков, которые выполняют его функции в команде.

28-летний Гусев в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, набрав 5 (2 + 3) очков.

Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.