НХЛ выбрала тройку лучших российских игроков в марте

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Нападающие Артемий Панарин, Александр Овечкин и Павел Бучневич признаны лучшими российскими игроками марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
НХЛ выбрала тройку лучших российских игроков в марте
  • Reuters

Об этом сообщается на русскоязычном сайте НХЛ.

Первой звездой месяца признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Бучневич, который в 15 матчах забросил девять шайб и отдал десять передач. На втором месте расположился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин, на счёту которого 11 голов в 14 играх. Тройку лучших замкнул партнёр Бучневича по «Рейнджерс» Панарин, набравший 14 очков (4 + 10) в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.

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