Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

За «Вашингтон» забили Ти Джей Оши и Ник Дауд. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Филипа Хитила, Каапо Каако, Адама Фокса, Павла Бучневича и Артемия Панарина, также записавшего в свой актив две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Калгари» подписал контракт с российским защитником Кузнецовым.