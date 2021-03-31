Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
За «Вашингтон» забили Ти Джей Оши и Ник Дауд. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Филипа Хитила, Каапо Каако, Адама Фокса, Павла Бучневича и Артемия Панарина, также записавшего в свой актив две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Калгари» подписал контракт с российским защитником Кузнецовым.