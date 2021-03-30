Клуб НХЛ «Калгари» подписал контракт с российским защитником Кузнецовым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» подписал контракт с российским защитником Яном Кузнецовым.

Об этом сообщается на сайте канадского коллектива. Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ.