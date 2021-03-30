Российский защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой игрового дня признан российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов, отметившийся голом и ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Второй звездой назван защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший ассистентский хет-трик в матче НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2).

Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу в матче с «Калгари Флэймз» (5:1).

Ранее сообщалось, что гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Баффало».