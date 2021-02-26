Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Баффало» в овертайме
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Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Майлз Вуд, Нико Хишир и Павел Заха.
В составе «Баффало» — Райли Шихан, Кейси Миттельштадт и Сэм Райнхарт.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.