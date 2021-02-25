Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Миннесоты» дубль оформил Нико Штурм, также отличились Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо и Райан Хартман. Хозяева ответили точными бросками Джейти Компера и Назема Кадри.

Российский форвард гостей Кирилл Капризов набрал два очка, дважды ассистировав партнёрам.

Ранее «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» в матче НХЛ.

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