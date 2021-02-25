«Рейнджерс» уступили «Филадельфии» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Филадельфии Флайерз».

Встреча, проходившая на арене «Федекс форум» в Филадельфии, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Эрик Густафссон, Шейн Гостисбер, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. У проигравших хет-трик оформил Крис Крайдер.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 35 бросков из 39. Его одноклубник Павел Бучневич,6 а также игрок хозяев Иван Проворов очков не набирали.

Форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин не принимал участия в матче. Он взял отпуск на неопределенный срок из-за скандала, связанного с обвинением в избиении девушки в 2011-м году.

Ранее «Тампа» разгромила «Каролину» в матче НХЛ, Василевский не пропустил ни одной шайбы.

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