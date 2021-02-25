«Тампа» разгромила «Каролину» в матче НХЛ, Василевский не пропустил ни одной шайбы
Встреча, проходившая на «Амели-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Лайтнинг» отличились Росс Колтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу.
Голкипер хозяев Андрей Василевский оформил первый шатаут в сезоне, отразив 25 бросков. Игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набирали.
Ранее «Даллас» победил «Флориду» в НХЛ, Худобин совершил 43 сейва.