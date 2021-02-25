«Даллас» победил «Флориду» в НХЛ, Худобин совершил 43 сейва

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержали победу над «Флоридой Пантерз».

Встреча, проходившая на арене «Би-би-энд-ти центр» в Санрайзе, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей по разу отличились Йон Клингберг, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта.

Российский голкипер Антон Худобин отразил все 43 броска. Его одноклубник, нападающий Денис Гурьянов очков не набрал. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провёл весь матч на скамье запасных.

«Даллас» прервал шестиматчевую серию поражений. «Флорида» проиграла вторую встречу из последних трёх.

Ранее сообщалось, что матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вегас» отменён.