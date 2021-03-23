Ассистентский хет-трик и рекорд для вратарей-новичков: как Панарин и Сорокин стали звёздами дня в НХЛ

Артемий Панарин и Илья Сорокин стали одними из звёзд игрового дня НХЛ. Форвард «Рейнджерс» записал на свой счёт три результативные передачи в матче с «Баффало», а голкипер «Айлендерс» отразил 36 бросков во встрече с «Филадельфией». При этом вратарь одержал восьмую победу подряд в своём первом сезоне в лиге и установил рекорд среди российских стражей ворот.

В НХЛ завершился очередной игровой день. Команды из Нью-Йорка одержали очередные победы в регулярном сезоне и продолжили борьбу за попадание в плей-офф. «Рейнджерс» на своём льду справились с «Баффало», а «Айлендерс» в овертайме сломили сопротивление «Филадельфии». При этом одними из главных героев встреч стали российские хоккеисты — Артемий Панарин трижды помог отличиться партнёрам, а Илья Сорокин совершил 36 сейвов и установил рекорд для российских вратарей-новичков.

После напряжённого выезда к одному из лидеров Восточного дивизиона, «Вашингтону», «Рейнджерс» наверняка воспринимали встречу с «Баффало» как идеальную возможность пополнить очковый запас. К этому моменты подопечные Дона Гранато уступили 13 раз подряд и вряд ли имели серьёзные основания рассчитывать на окончание этой серии в матчей против команды из Нью-Йорка. Во многом из-за возвращения в состав хозяев Панарина, с ходу принявшегося оправдывать статус одной из звёзд лиги. В последних пяти играх он набрал семь (3 + 4) очков и лишь раз покинул лёд без единого балла. Произошло это двое суток назад, и россиянин явно был настроен реабилитироваться за ту неудачу.

Правда, на авансцену Артемий вышел во втором периоде, а до этого момента всё внимание болельщиков было сосредоточено на вратарях. У хозяев место в рамке занял номинально третий голкипер Кит Кинкейд и успел порадовать болельщиков рядом эффектных сейвов. Сначала он не позволил соперникам реализовать пару импровизированных буллитов, а затем, уже лёжа на льду, отразил бросок Джеффа Скиннера. Гостям же пришлось довериться Дастину Токарски, для которого этот матч стал дебютным в сезоне. Уже на третьей минуте Картер Хаттон получил повреждение в столкновении с Жюльеном Готье и был вынужден покинуть площадку. Забегая вперёд: канадец не дрогнул и выступил на высоком уровне, отразив 33 броска.

Что касается Панарина, то он вновь оказался в звене с Райаном Стромом и Колином Блэкуэллом, однако со временем последнего сменил Каапо Какко. Как оказалось впоследствии, это решение тренерского штаба стало одним из ключевых. 20-летний финн оформил третий дубль в заокеанской лиге и первый в нынешнем первенстве, причём оба раза ему ассистировал именно Панарин. В первом эпизоде Артемий вырвал шайбу у соперника, объехал ворота и вырезал пас на пятак, а в концовке противостояния позволил партнёру поразить пустой створ. К этому моменту «Рейнджерс» вели со счётом 4:3, а этот гол снял все вопросы о победителе. «Баффало» проиграл 14-й раз подряд и повторил антирекорд НХЛ.

Примечательно, что первое результативное действие Панарина также оказало важнейшее влияние на развитие матча. К середине второго периода «Рейнджерс» уступали в счёте, а точный пас россиянина помог Какко восстановить равенство в счёте. При этом уже спустя 3 минуты 26 секунд он вновь организовал взятие ворот и позволил хозяевам выйти вперёд. На этот раз Артемий появился на льду при розыгрыше большинства и оставил не у дел оставшихся втроём представителей «Сэйбрз». Оказавшемуся напротив створа Крису Крайдеру оставалось лишь подставить клюшку под филигранную передачу.

Таким образом, Панарин в четвёртый раз в сезоне оформил ассистентский хет-трик и набрал десять (3 + 7) очков за десять дней. За данный промежуток времени лишь Мика Зибанежад сумел продемонстрировать более впечатляющие показатели (4 + 7). Правда, пять из 11 баллов пришлись на недавний разгром «Филадельфии», в ходе которого у шведа получалось практически всё. Достаточно отметить, что за тот матч он забил столько же, сколько за весь чемпионат.

Примечательно, что от своих партнёров по коллективу не сильно отстал и Павел Бучневич. Правый форвард отличился девять раз (4 + 5), причём одна из передач пришлась на игру с «Баффало». В концовке второго периода он вывел на ворота Адама Фокса, благодаря чему остался лучшим бомбардиром «Рейнджерс». На данный момент в его послужном списке значится 29 (11 + 18) очков — на одно больше, чем у Панарина (8 + 20). Правда, Артемий провёл на десять матчей меньше.

Тем не менее, всего вышеперечисленного оказалось недостаточно, чтобы Панарина признали первой звездой встречи между «Рейнджерс» и «Баффало». Он стал лишь третьим, пропустив вперёд вышеупомянутых Фокса и Крайдера. Но то, что не удалось форварду «Рейнджерс», осуществил голкипер «Айлендерс». Илья Сорокин провёл выдающуюся игру и помог своей команде в гостях взять верх над «Филадельфией».

Хозяева доминировали на протяжении всего основного времени. В каждом из периодов они заметно превосходили оппонентов по броскам, регулярно нагружая Сорокина. Лишь в третьем периоде разница по числу попаданий в створ не была двукратной (11:6), а за весь матч оказалась колоссальной — 37:20 в пользу «Флайерз». «Айлендерс» ушли в глухую оборону и всецело положились на вратаря, проводившего свой первый сезон в НХЛ.

«На мой взгляд, сегодня мы должны были забрасывать больше одной шайбы. У нас было несколько моментов, при реализации которых мы действовали не слишком здорово. У нас были отличные ситуации для взятия ворот, но их вратарь в итоге стал решающим фактором», — признался тренер «Флайерз» Ален Виньо.

Сорокин дрогнул лишь однажды. В середине второго периода «Филадельфия» провела массированную атаку, в ходе которой Оскар Линдблум оказался на пятаке. Рядом со шведом находилось сразу двое защитников, но ни один не смог помешать ему подставить клюшку под пас Клода Жиру. Тем не менее, экс-голкипер ЦСКА не опустил руки и впоследствии совершил ещё ряд эффектных спасений. Вратарь сделал всё возможное, чтобы его партнёры имели шансы на успех, и те не подкачали. Оливер Вальстрём перевёл игру в овертайм, а Энтони Бовилье установил окончательный результат.

«Пожалуй, это можно назвать кражей. За такое обычно дают от пяти до десяти (лет)», — пошутил на пресс-конференции главный тренер гостей Барри Тротц.

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Выступление Сорокина очень высоко оценили его партнёры по команде. Канадский форвард Жан-Габриэль Пажо отметил вклад россиянина в успех команды и особенно отметил его работу на тренировках.

«Сегодня Илья был нашим лучшим игроком. На мой взгляд, его действия дали толчок всем нам. Он пропустил всего лишь одну шайбу, которую мы смогли отыграть в третьем периоде… Каждый день, будь это тренировочный день или день матча, он всегда старается изо всех сил. Он невероятно неуступчив, даже на тренировке. Когда он пропускает шайбу, он этим недоволен. Он пытается сделать сейв в каждом моменте. Мне кажется, именно поэтому он так хорош. Он бьётся за нас. Он играет за эмблему на нашей форме, и мы счастливы, что он с нами», — похвалил партнёра форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо.

Сорокин выиграл восьмой матч подряд в НХЛ и установил рекорд по продолжительности победной серии среди российских вратарей-новичков. По этому показателю он обошёл Илью Самсонова из «Вашингтона» и Игоря Шестёркина из «Рейнджерс», которые помогли своим коллективам взять верх в семи играх кряду в прошлом сезоне.

Также Сорокин вышел на 23-е место по числу побед подряд в истории НХЛ, а от рекорда легенды «Бостона» Росса Брукса его отделяют четыре успешных встречи. Однако уже в следующей игре он может повторить лучшее достижение вратарей-первогодок в XXI веке. Им владеют Джордан Биннингтон и Каапо Кяхкенен.